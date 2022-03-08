Что делать, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опубликовала список действий для получения доступа к украинским телеканалам, если он заблокирован оккупантами.
Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:
На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.
На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).
На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.
Кроме того, слушайте украинское радиовещание в интернет-радио:
radioplayer.ua
Также напомним, что продолжается Национальный телемарафон #UAвместе: ведущие национальные телеканалы UA: Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24, ТРК Киев объединились для того, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о войне в Украине.
На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.
На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).
На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.
Кроме того, слушайте украинское радиовещание в интернет-радио:
radioplayer.ua
Также напомним, что продолжается Национальный телемарафон #UAвместе: ведущие национальные телеканалы UA: Первый, Рада, 1+1, Украина, ICTV, СТБ, Интер, Украина24, ТРК Киев объединились для того, чтобы оперативно предоставлять зрителю проверенную информацию о войне в Украине.
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