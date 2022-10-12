В Минздраве пояснили , что делать, если нужна медицинская помощь, а мобильная связь отсутствует.
- Выучить адрес и маршрут в ближайшее медицинское учреждение.
- Прочитать инструкцию по оказанию к медицинской помощи.
- Узнать у местных властей резервные номера телефонов на случай сбоев с телефоном «103».
- Не выходить без аптечки на большие расстояния.
- Носить с собой кровоостанавливающий турникет.
В Минздраве заверили, что линия 103 работает исправно, хотя в ее работе и фиксировали перебои.
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