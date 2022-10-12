Что делать, если нужна медицинская помощь, а мобильная связь отсутствует

09:01 11 октября Киев, Украина

В Минздраве пояснили , что делать, если нужна медицинская помощь, а мобильная связь отсутствует.
  • Выучить адрес и маршрут в ближайшее медицинское учреждение.
  • Прочитать инструкцию по оказанию к медицинской помощи.
  • Узнать у местных властей резервные номера телефонов на случай сбоев с телефоном «103».
  • Не выходить без аптечки на большие расстояния.
  • Носить с собой кровоостанавливающий турникет.
В Минздраве заверили, что линия 103 работает исправно, хотя в ее работе и фиксировали перебои.