Что делать, если невозможно точно установить рабочий стаж. Советы эксперта

14:52 20 Январь Киев, Украина

В случаях, когда утрачены документы и невозможно точно установить рабочий стаж гражданина, следует обращаться в суд.



Такие рекомендации дал экс-министр соцполитики Украины Павел Розенко.



Экс-чиновник рассказал, как не остаться без пенсии и не потерять наработанный стаж.

«У нас сегодня нет такого понятия как трудовой стаж. Мы говорим только о страховом стаже, то есть времени, когда человек или работодатель уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд. Бывают случаи, когда в Пенсионном фонде отсутствует эта информация по разным причинам. Например, люди работали на ныне оккупированных территориях. Или «потерялся» стаж за период до 2002 года. Потому что с 2004 года в Украине заработала электронная система учета», – отметил Розенко.

По словам экс-министра, если человек обнаружил такую «недостаток», следует обратиться, во-первых, в Пенсионный фонд, имеющий полномочия делать запросы к работодателям или их преемникам. Если предприятия ликвидированы и найти бухгалтерские документы невозможно, то единственный вариант – обратиться в суд. Как правило, в таких ситуациях, по словам Розенко, суд принимает решение в пользу гражданина.