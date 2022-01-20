Что делать, если невозможно точно установить рабочий стаж. Советы эксперта

В случаях, когда утрачены документы и невозможно точно установить рабочий стаж гражданина, следует обращаться в суд.
Такие рекомендации дал экс-министр соцполитики Украины Павел Розенко.
Экс-чиновник рассказал, как не остаться без пенсии и не потерять наработанный стаж.
Такие рекомендации дал экс-министр соцполитики Украины Павел Розенко.
Экс-чиновник рассказал, как не остаться без пенсии и не потерять наработанный стаж.
По словам экс-министра, если человек обнаружил такую «недостаток», следует обратиться, во-первых, в Пенсионный фонд, имеющий полномочия делать запросы к работодателям или их преемникам. Если предприятия ликвидированы и найти бухгалтерские документы невозможно, то единственный вариант – обратиться в суд. Как правило, в таких ситуациях, по словам Розенко, суд принимает решение в пользу гражданина.
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