Что чаще всего украинцы спрашивали у Google в 2020 году

15:11 08 декабря Киев, Украина

Согласно анализу, проведенному компанией Google , украинских пользователей чаще всего интересовали вопросы, связанные с коронавирусом.

ТОП-10 поисковых запросов украинцев:

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В 2020 году пользователи также задавали много вопросов, связанных с коронавирусом:

что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня;

как сшить маску;

как сделать антисептик для рук;

как лечить коронавирус;

как вернуть обоняние.

Также украинские пользователи пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж.



Еще их волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.



В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о таких личностях:





Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш

Среди людей, которые ушли из жизни в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.



"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.



В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".