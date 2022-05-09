Что чаще всего украинцы спрашивали у Google в 2020 году

Согласно анализу, проведенному компанией Google, украинских пользователей чаще всего интересовали вопросы, связанные с коронавирусом.
ТОП-10 поисковых запросов украинцев:
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- холостячка
- праздники 2020
- карантин в Украине
- Zoom
В 2020 году пользователи также задавали много вопросов, связанных с коронавирусом:
- что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня;
- как сшить маску;
- как сделать антисептик для рук;
- как лечить коронавирус;
- как вернуть обоняние.
Также украинские пользователи пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж.
Еще их волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о таких личностях:
Еще их волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о таких личностях:
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш
Среди людей, которые ушли из жизни в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.
"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.
В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".
"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.
В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".
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