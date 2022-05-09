Что чаще всего украинцы спрашивали у Google в 2020 году

15:11 08 декабря Киев, Украина

Согласно анализу, проведенному компанией Google, украинских пользователей чаще всего интересовали вопросы, связанные с коронавирусом.
 
ТОП-10 поисковых запросов украинцев:
  • коронавирус
  • коронавирус рекомендации
  • выборы в США
  • Google Classroom
  • симптомы коронавируса
  • на урок
  • холостячка
  • праздники 2020
  • карантин в Украине
  • Zoom
В 2020 году пользователи также задавали много вопросов, связанных с коронавирусом:
  • что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня;
  • как сшить маску;
  • как сделать антисептик для рук;
  • как лечить коронавирус;
  • как вернуть обоняние.
Также украинские пользователи пытались выяснить, что означает молодежный сленг: что такое ауф, краш и кринж.

Еще их волновало как выйти замуж, почему горит Австралия и как сделать все хорошо.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о таких личностях:

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш
Среди людей, которые ушли из жизни в 2020 году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

"Покупкой года" в Украине стали медицинские маски, кроме того украинцы интересовались, где купить пульсоксиметр, респиратор и антисептик, а также iPhone 12 и картину по номерам.

В категории "Книги" первое место занял роман XIX века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины". В первую десятку также попали классический роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение", фэнтези "Ведьмак" Анджея Сапковского, антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" и один из самых известных романов Стивена Кинга "Оно".