Что будет за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь? Объяснил глава Нацполиции

19:17 29 декабря Киев, Украина

В Новогоднюю ночь в Украине не отменяли комендантский час, и поэтому о праздновании в публичных местах в период ее действия не может быть речи. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что ожидает нарушителей комендантского часа.

"Комендантский час устанавливают военные администрации. Эти ограничения пока не отменялись. Вообще, в каждом регионе установлен период комендантского часа в зависимости от оперативной обстановки. В стране – военное положение, предусматривающее ряд ограничений. Люди должны это понимать. О каких празднованиях в публичных местах в комендантский час в принципе может идти речь?", - сказал он.

Клименко отметил, что полиция в любом случае будет работать по привычной схеме: если люди нарушают комендантский час, их может остановить патруль для проверки личности. Если у человека не будет документов, то для установления личности гражданин может быть доставлен в подразделение полиции.

"Если вы законопослушный гражданин/гражданка с документами и решили прогуляться в комендантский час, то вас могут проверить и отпустить с предупреждением. Если же нет документов или есть обоснованные сомнения в ваших намерениях, то есть риск новогоднюю ночь провести в подразделении полиции", — заметил он.

Клименко добавил, что при обоснованной необходимости правоохранители могут провести поверхностный осмотр граждан, автомобилей. Если в процессе проверки окажется, что лицо подозревается в незаконной деятельности и есть законные основания, человека могут и задержать.