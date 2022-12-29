Что будет за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь? Объяснил глава Нацполиции

В Новогоднюю ночь в Украине не отменяли комендантский час, и поэтому о праздновании в публичных местах в период ее действия не может быть речи. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что ожидает нарушителей комендантского часа.
Клименко отметил, что полиция в любом случае будет работать по привычной схеме: если люди нарушают комендантский час, их может остановить патруль для проверки личности. Если у человека не будет документов, то для установления личности гражданин может быть доставлен в подразделение полиции.
Клименко добавил, что при обоснованной необходимости правоохранители могут провести поверхностный осмотр граждан, автомобилей. Если в процессе проверки окажется, что лицо подозревается в незаконной деятельности и есть законные основания, человека могут и задержать.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии