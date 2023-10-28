Число заболевших гепатитом А растет: в больнице Винницы 141 пациент

12:40 28 октября Киев, Украина

Еще 25 октября число заболевших вирусным гепатитом А в Винницкой области составляло 81 человек. Но за трое суток количество зараженных, попавших в инфекционную больницу областного цента увеличилось на 74% и составило 141. Состояние пострадавший – средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На месте работает команда эпидемиологов и специалистов Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней и группа реагирования Центра общественного здоровья Украины.

"Продолжается эпидемиологическое расследование и все необходимые обследования. Комплексно уже есть результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды. Источник инфицирования еще не установлен", - рассказали в Минздраве.

С понедельника, 30 октября, школьники Винницкой общины вернутся с осенних каникул на обучение, но в онлайн-формате.

Напомним, 25 октября сообщалось о 81 госпитализированном с подтвержденным диагнозом гепатита А в Винницкой области.

Гепатит А, более известный как "болезнь Боткина", – это воспалительное инфекционное заболевание печени пищевого происхождения. Инфицирование происходит преимущественно из-за потребления грязной воды или при близком контакте с больным. В отдельных случаях гепатит А приводит к поражению печени, почек, поджелудочной железы, боли в суставах и приводит к летальным случаям.