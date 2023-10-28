Число заболевших гепатитом А растет: в больнице Винницы 141 пациент

Еще 25 октября число заболевших вирусным гепатитом А в Винницкой области составляло 81 человек. Но за трое суток количество зараженных, попавших в инфекционную больницу областного цента увеличилось на 74% и составило 141. Состояние пострадавший – средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
На месте работает команда эпидемиологов и специалистов Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней и группа реагирования Центра общественного здоровья Украины.
С понедельника, 30 октября, школьники Винницкой общины вернутся с осенних каникул на обучение, но в онлайн-формате.
Напомним, 25 октября сообщалось о 81 госпитализированном с подтвержденным диагнозом гепатита А в Винницкой области.
Гепатит А, более известный как "болезнь Боткина", – это воспалительное инфекционное заболевание печени пищевого происхождения. Инфицирование происходит преимущественно из-за потребления грязной воды или при близком контакте с больным. В отдельных случаях гепатит А приводит к поражению печени, почек, поджелудочной железы, боли в суставах и приводит к летальным случаям.
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