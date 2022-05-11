Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило отметку в 8 миллионов человек - ООН

20:24 10 мая Киев, Украина

По информации Организации Объединенных Наций (ООН) , из-за военных действий, начатых российской армией, число вынужденных переселенцев в Украине достигло 8 миллионов человек. Это на 24 процента больше по сравнению с первыми данными о внутреннем перемещении, опубликованными 16 марта.

Эту цифру приводит Международная организация по миграции (МОМ), действующая под эгидой ООН, 10 мая.



По данным организации, 27% опрошенных вынужденных переселенцев сказали, что их жилье было повреждено или разрушено в результате военных действий. Две трети опрошенных говорят, что сейчас они больше всего нуждаются в финансовой помощи (в начале войны таких было 49%).

Опрос проводился с 17 апреля по 3 мая.

«Потребности внутренне перемещенных лиц и всех пострадавших от войны в Украине растут с каждым часом, — говорит генеральный директор МОМ Антонио Виторино. — Доступ к населению, нуждающемуся в помощи, остается проблемой в условиях активных боевых действий, но наши команды привержены продолжить доставку экстренной помощи внутри Украины и в соседние страны».

В середине апреля ООН сообщила, что с начала войны Украину покинули почти 5 млн человек. 90% украинских беженцев — женщины и дети, поскольку мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну. В конце марта организация сообщала, что за месяц войны 4,3 млн из примерно 7,5 млн украинских детей были вынуждены покинуть свои дома. По данным ЮНИСЕФ, это крупнейшая эвакуация детей со времен Второй мировой войны. 1,8 млн из них получили убежище в соседних странах, более 2,5 млн были перемещены внутри Украины.