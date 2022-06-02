Число убитых украинских детей от рук оккупантов выросло до 261

10:41 02 июня Киев, Украина

С начала полномасштабной военной агрессии россияне убили в Украине 261 ребенка и ранили более 460 детей, сообщает Офис генерального прокурора.



31 мая в результате обстрелов российскими войсками села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень.



В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом города Мариуполь Донецкой области.

"По состоянию на утро 2 июня 2022 года более 721 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 261 ребенок погиб и более 460 ранены”, – сообщили в Офисе генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны.



Больше детей за более трех месяцев вторжения пострадали в Донецкой области – 184, в Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганщине – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, а также Житомирщине – 15. Еще 16 потерпевших насчитали в Киеве.