Число убитых украинских детей от рук оккупантов выросло до 261

С начала полномасштабной военной агрессии россияне убили в Украине 261 ребенка и ранили более 460 детей, сообщает Офис генерального прокурора.
31 мая в результате обстрелов российскими войсками села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом города Мариуполь Донецкой области.
31 мая в результате обстрелов российскими войсками села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний парень.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом города Мариуполь Донецкой области.
Как отмечается, эти цифры не окончательны.
Больше детей за более трех месяцев вторжения пострадали в Донецкой области – 184, в Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганщине – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, а также Житомирщине – 15. Еще 16 потерпевших насчитали в Киеве.
Больше детей за более трех месяцев вторжения пострадали в Донецкой области – 184, в Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганщине – 52, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, а также Житомирщине – 15. Еще 16 потерпевших насчитали в Киеве.
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