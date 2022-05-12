Число людей, бежавших из Украины из-за войны, превысило 6 млн человек

19:27 12 мая Киев, Украина

Вторжение россии в Украину вызвало самый серьезный миграционный кризис в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

По данным агентства ООН по делам беженцев, из-за войны Украину покинули 6,029,705 человек.



Большинство беженцев уехали:

в Польшу (3,3 млн человек),

Румынию (900 тысяч),

Венгрию (580 тысяч),

Молдову (450 тысяч)

Словакию (400 тысяч).





Около 780 тысяч человек оказались в россии. российские власти и прокремлевские СМИ называют их «прибывшими в экстренном массовом порядке» — на деле же это люди, насильно вывезенные на территорию россии. Депутат Верховной Рады Дмитрий Лубинец рассказывал, что в 35 регионах россии открыты 400 пунктов временного размещения, однако проверить их невозможно, получать информацию приходится из публичных источников. Также, по данным ООН, более 8 млн украинцев были перемещены внутри страны. Около 780 тысяч человек оказались в россии. российские власти и прокремлевские СМИ называют их «прибывшими в экстренном массовом порядке» — на деле же это люди, насильно вывезенные на территорию россии. Депутат Верховной Рады Дмитрий Лубинец рассказывал, что в 35 регионах россии открыты 400 пунктов временного размещения, однако проверить их невозможно, получать информацию приходится из публичных источников.