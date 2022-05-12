Число людей, бежавших из Украины из-за войны, превысило 6 млн человек

19:27 12 мая Киев, Украина

Вторжение россии в Украину вызвало самый серьезный миграционный кризис в Европе со времен окончания Второй мировой войны.
 
По данным агентства ООН по делам беженцев, из-за войны Украину покинули 6,029,705 человек. 

Большинство беженцев уехали:
  • в Польшу (3,3 млн человек),
  • Румынию (900 тысяч),
  • Венгрию (580 тысяч),
  • Молдову (450 тысяч)
  • Словакию (400 тысяч).
Также, по данным ООН, более 8 млн украинцев были перемещены внутри страны.

Около 780 тысяч человек оказались в россии. российские власти и прокремлевские СМИ называют их «прибывшими в экстренном массовом порядке» — на деле же это люди, насильно вывезенные на территорию россии. Депутат Верховной Рады Дмитрий Лубинец рассказывал, что в 35 регионах россии открыты 400 пунктов временного размещения, однако проверить их невозможно, получать информацию приходится из публичных источников.
«Им не оставляют выбора, кроме как получить документы россии или так называемых "ДНР" и "ЛНР". Когда их вывозят, им не предлагают альтернативы, не разрешают выезжать на территорию Украины», — рассказал депутат.
 