Чилдрен Кинофест 2022 можно будет смотреть в Украине и Польше. Что покажут

10:25 01 июня Киев, Украина





Фестиваль состоится с 3 по 12 июня. Посмотреть фильмы можно будет на



Что покажут на фестивале.



Чилдрен Кинофест откроет французская анимация «Принцесса драконов» о девочке, которая росла в семье драконов и оказалась в мире людей. Девятый международный кинофестиваль для детей и подростков Чилдрен Кинофест пройдет в онлайн-формате и будет доступен зрителям в Украине и Польше.Фестиваль состоится с 3 по 12 июня. Посмотреть фильмы можно будет на сайте фестиваля .Что покажут на фестивале.Чилдрен Кинофест откроет французская анимация «Принцесса драконов» о девочке, которая росла в семье драконов и оказалась в мире людей.

Фильм будет доступен для просмотра в первые три дня фестиваля – с 3 по 5 июня .

Украину в конкурсной программе представит приключенческое фэнтези «Адская Хоругва, или Рождество козацкое», снятое по мотивам сказки Сашка Лирника. Фильм изображает приключения казака, пытающегося выбраться из ада.



С детского конкурса Берлинале в программу феста попала еще одна лента в жанре фэнтези – «Нелли Рапп – Охотница на монстров» (Швеция).



Также покажут фантастический фильм «Миссия Невы» (Нидерланды) о путешествии во времени и спасении мира от экологической катастрофы.

Драму «Дельфин» (Аргентина), главный герой которой – мальчик, помогающий отцу сводить концы с концами и мечтает попасть в детский

оркестр.



Кроме того, в программу вошли комедии: австрийско-германская лента «Францовые истории» и «Мой папа – сосика» совместного производства Бельгии, Нидерландов и Германии.



Победителя фестиваля определят зрительским голосованием.





Вне конкурса «Чилдрен Кинофест» покажет специальную подборку эпизодов «Крота» к 65-летию знаменитого чешского мультсериала.

По традиции, на фестивале продемонстрируют прошлогоднего победителя — приключенческую ленту «Поли» совместного производства Франции и Бельгии. Картина рассказывает о приключениях двух друзей – девочки и пони, которого она освобождает от жизни в неволе.



Чилдрен Кинофест-2022 – украинский кинофестиваль. Организаторы 9 лет бесплатно знакомят украинских детей с новейшими европейскими лентами и мировой киноклассикой.



Ежегодно фестиваль поддерживает посол, который популяризирует идеи качественного семейного досуга и культурного развития детей и подростков в Украине. Амбассадором Чилдрен Кинофест-2022 стала актриса Ирма Витовская.