Четверть украинцев готовы принять рискованное предложение работы за границей - исследование

Согласно исследованию, каждый четвертый гражданин Украины готов принять рискованное предложение о работе.
Каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение работы за границей или в другом населенном пункте, а именно – работать без официального оформления, в закрытом помещении без возможности его оставить, пересечь границу не установленным законом способом, отдать паспорт, телефон и личные вещи работодателю .
Такие данные предоставляет исследование , проведенное по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ), Агентства ООН по миграции в Украине за финансирование Агентства США по международному развитию (USAID).
Согласно результатам исследования, 18% опрошенных готовы принять неофициальное предложение работы за границей, 27% согласились бы
Такие данные предоставляет исследование , проведенное по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ), Агентства ООН по миграции в Украине за финансирование Агентства США по международному развитию (USAID).
Согласно результатам исследования, 18% опрошенных готовы принять неофициальное предложение работы за границей, 27% согласились бы
работать без оформления трудоустройства в Украине.
Почти четверть украинцев входит в категорию лиц, уязвимых к торговле людьми, говорится в исследовании.
В целом, по данным опроса, от торговли людьми на протяжении 2019-2021 годов пострадали 46 тысяч украинцев. Около двух третей из них попали в сети торговцев людьми за рубежом, треть – внутри Украины.
По оценкам МОМ, в 2021 году за границей работало почти 1,2 миллиона украинцев. Это превышает показатель 2019 на 11%.
Из этих людей 42% были трудоустроены неофициально; два года назад эта доля составила 30%.
Одним из факторов, усиливших уязвимость населения к рискам торговли людьми, исследователи назвали пандемию COVID-19. Из-за нее более
двух миллионов человек потеряли работу или были вынуждены потратить значительные средства на лечение.
В последние два года наблюдается существенный рост случаев торговли людьми внутри страны, отмечается в исследовании. Так, в 2021 году 19% пострадавших от современного рабства, идентифицированных МОМ, попали в ситуацию торговли людьми в Украине. Это втрое больше 2019-го.
Исследование осуществлено путём национального репрезентативного опроса методом личных интервью.
Объем выборки составляет 5228 респондентов, из них 2374 мужчины и 2854 женщины.
Выборка репрезентативна для населения старше 14 лет каждой области Украины и г. Киева, но не включает жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя.
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