Четверть украинцев готовы принять рискованное предложение работы за границей - исследование

15:02 02 Декабрь Киев, Украина

Согласно исследованию , каждый четвертый гражданин Украины готов принять рискованное предложение о работе.





Такие данные предоставляет исследование , проведенное по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ), Агентства ООН по миграции в Украине за финансирование Агентства США по международному развитию (USAID).



Согласно результатам исследования, 18% опрошенных готовы принять неофициальное предложение работы за границей, 27% согласились бы Каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение работы за границей или в другом населенном пункте, а именно – работать без официального оформления, в закрытом помещении без возможности его оставить, пересечь границу не установленным законом способом, отдать паспорт, телефон и личные вещи работодателю .Такие данные предоставляет исследование , проведенное по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ), Агентства ООН по миграции в Украине за финансирование Агентства США по международному развитию (USAID).Согласно результатам исследования, 18% опрошенных готовы принять неофициальное предложение работы за границей, 27% согласились бы

работать без оформления трудоустройства в Украине.

Почти четверть украинцев входит в категорию лиц, уязвимых к торговле людьми, говорится в исследовании.

В целом, по данным опроса , от торговли людьми на протяжении 2019-2021 годов пострадали 46 тысяч украинцев. Около двух третей из них попали в сети торговцев людьми за рубежом, треть – внутри Украины.

"Последние данные дают МОМ основания полагать, что общее количество украинцев, пострадавших от торговли людьми с 1991 года, составляет 300 тысяч человек", – уточняется в исследовании.

По оценкам МОМ, в 2021 году за границей работало почти 1,2 миллиона украинцев. Это превышает показатель 2019 на 11%.





Из этих людей 42% были трудоустроены неофициально; два года назад эта доля составила 30%.

Одним из факторов, усиливших уязвимость населения к рискам торговли людьми, исследователи назвали пандемию COVID-19. Из-за нее более

двух миллионов человек потеряли работу или были вынуждены потратить значительные средства на лечение.

В последние два года наблюдается существенный рост случаев торговли людьми внутри страны, отмечается в исследовании. Так, в 2021 году 19% пострадавших от современного рабства, идентифицированных МОМ, попали в ситуацию торговли людьми в Украине. Это втрое больше 2019-го.