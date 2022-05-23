Чета Зеленских посетила новогодний городок "Николай принимает друзей"

Владимир Зеленский совместно с Еленой Зеленской "приняли" приглашение Святого Николая и посетили праздничное открытие новогоднего городка под названием "Николай принимает друзей".
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что площадка "Николай принимает друзей" будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На ее территории расположен каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и новогодняя ярмарка. Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания. В резиденции Святого Николая дети смогут написать и отправить письмо.
Новогодние аттракционы и декорации под ОП установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств. Площадка будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий: обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей будет регулироваться при входе.
Новогодние аттракционы и декорации под ОП установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств. Площадка будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий: обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей будет регулироваться при входе.
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