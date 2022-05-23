Чета Зеленских посетила новогодний городок "Николай принимает друзей"

Владимир Зеленский совместно с Еленой Зеленской "приняли" приглашение Святого Николая и посетили праздничное открытие новогоднего городка под названием "Николай принимает друзей".



Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Новогодние праздники - это возможность провести больше времени в семейном кругу. Надеюсь, что праздничный городок на Банковой станет одной из любимых локаций киевлян и гостей города для прогулки с семьей", - сказал Зеленский во время открытия площадки

"Президентская чета пожелала украинцам веселых новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного городка. Владимир и Елена Зеленская осмотрели резиденцию Святого Николая, приобрели несколько новогодних сувениров и попробовали душистый глинтвейн", - говорится в сообщении.