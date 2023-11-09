Чешский Сенат утвердил продление боевой подготовки украинских военных

Сенат Чехии утвердил продление сроков боевой подготовки украинских военнослужащих до конца 2024 года, согласно информации Radio Prague.
Министр обороны Яна Чернохова подчеркнула важность обеспечения условий для украинских солдат, считая, что это способствует завершению войны и наступлению мира.
Это решение также открывает возможность пребывания в Чехии военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО, соблюдая установленное ограничение на 800 иностранных военнослужащих на территории Чехии.
Военные Чехии получат возможность обучаться под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.
Министр обороны Яна Чернохова подчеркнула важность обеспечения условий для украинских солдат, считая, что это способствует завершению войны и наступлению мира.
Это решение также открывает возможность пребывания в Чехии военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО, соблюдая установленное ограничение на 800 иностранных военнослужащих на территории Чехии.
Военные Чехии получат возможность обучаться под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.
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