Чернобыльский заповедник добавлен во Всемирную базу природоохранных зон

07:26 15 декабря Киев, Украина

На карте всемирной базы данных по охраняемым территориям (WDPA) появился украинский национальный парк, это важное событие приблизило Украину к выполнению международных обязательств.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

"Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу — чрезвычайно важное событие не только для заповедника, но и для всей Украины . Ведь оно приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых им в сфере охраны окружающей среды", - говорится в заявлении.

Более того, многие платформы включают WDPA для предоставления интегрированной информации разнообразным пользователям, включая предприятия и правительства в различных секторах, в частности горнодобывающей, нефтегазовой и финансовой отраслях. Отныне WDPA будет предоставлять информацию и о Чернобыльском заповеднике.



WDPA (Всемирная база данных по охраняемым территориям) — самая полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях в разных уголках Земли. Это совместный проект Программы по охране окружающей среды Международного союза охраны природы.