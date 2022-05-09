Чернобыльский заповедник добавлен во Всемирную базу природоохранных зон

На карте всемирной базы данных по охраняемым территориям (WDPA) появился украинский национальный парк, это важное событие приблизило Украину к выполнению международных обязательств.
Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Более того, многие платформы включают WDPA для предоставления интегрированной информации разнообразным пользователям, включая предприятия и правительства в различных секторах, в частности горнодобывающей, нефтегазовой и финансовой отраслях. Отныне WDPA будет предоставлять информацию и о Чернобыльском заповеднике.
WDPA (Всемирная база данных по охраняемым территориям) — самая полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях в разных уголках Земли. Это совместный проект Программы по охране окружающей среды Международного союза охраны природы.
WDPA (Всемирная база данных по охраняемым территориям) — самая полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях в разных уголках Земли. Это совместный проект Программы по охране окружающей среды Международного союза охраны природы.
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