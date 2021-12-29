Чернобыльская "Дуга" попала в реестр памятников Украины

18:43 21 Апрель Киев, Украина

Радиолокационная станция «Дуга» в Чернобыле занесена в Госреестр недвижимых памятников Украины, что позволит увеличить шансы на попадание Чернобыльской зоны отчуждения в список ЮНЕСКО.

Соответственное решение принял Кабмин, 21 апреля, сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



Ткаченко отметил, что объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются и если не принимать никаких мер, то со временем зона будет опустошаться, а данное решение позволит сохранить "Дугу" для будущих поколений и увеличит шансы на попадание Чернобыльской зоны отчуждения в список ЮНЕСКО.