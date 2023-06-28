Чернобыль снова откроется для туристов

17:06 29 мая Киев, Украина

Туризм в зоне ававрии на Чернобыльской АЭС будет восстановлен, но помимо традиционных правил нахождения в зоне отчуждения добавятся карантинные ограничения.

«Обязательными условиями посещения зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП «Дитятки», наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции», - информирует Facebook-страница Государственного агентства Украины по управлению зоны отчуждения.

До посещения зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также те, кто имеют симптомы респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний - всю группу будет не допущено в зону отчуждения.

«На период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. В частности, будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день - село Залесье, города Чернобыль и Припять , объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Кроме того, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек», - сказано в сообщении.

Напомним, во время пожаров в Чернобыльской зоне полностью сгорели 30% туристических объектов.