«Чернобыль. Путешествие»: Отправиться в зону отчуждения можно теперь виртуально

«Чернобыль. Путешествие» является по большей части образовательной и одновременно коммуникационной платформой. Важно отметить, что данный проект «Чернобыль. Путешествие» стал продолжением мультимедийной выставки, которая проходила в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» приуроченной к 35-летию Чернобыльской катастрофы, сообщает пресс-центр Офиса Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Чернобыльская катастрофа в мировом масштабе является одной из крупных техногенных аварий, последствия которой видны и сегодня — это заброшенные территории и пустые дома. Но важно то, что сотни тысяч людей работали над ликвидацией последствий аварии, отдавая при этом свою жизнь. Их подвиг и самоотверженность навсегда должны остаться в памяти наших поколений, чтобы избежать в будущем подобные катастрофы.

«Важно, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов», — добавили представители Офиса Президента.

Для создания проекта были привлечены сотни специалистов, в том числе историки и радиологи.