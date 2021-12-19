«Чернобыль. Путешествие»: Отправиться в зону отчуждения можно теперь виртуально

Благодаря Офису Президента Украины, появилась возможность отправиться в путешествие по местам закрытой зоны.
«Чернобыль. Путешествие» является по большей части образовательной и одновременно коммуникационной платформой. Важно отметить, что данный проект «Чернобыль. Путешествие» стал продолжением мультимедийной выставки, которая проходила в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» приуроченной к 35-летию Чернобыльской катастрофы, сообщает пресс-центр Офиса Президента.
Осуществить реализацию данного проекта стало возможным при поддержке Министерства культуры и информационной политики.
Разработала интерактивную платформу «Чернобыль. Путешествие» веб-продакшн-студия Gremcy.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Чернобыльская катастрофа в мировом масштабе является одной из крупных техногенных аварий, последствия которой видны и сегодня — это заброшенные территории и пустые дома. Но важно то, что сотни тысяч людей работали над ликвидацией последствий аварии, отдавая при этом свою жизнь. Их подвиг и самоотверженность навсегда должны остаться в памяти наших поколений, чтобы избежать в будущем подобные катастрофы.
«Важно, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов», — добавили представители Офиса Президента.
Для создания проекта были привлечены сотни специалистов, в том числе историки и радиологи.
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