Черкассы организовали для медиков и соцработников бесплатный проезд в электротранспорте

11:08 21 Апрель Киев, Украина

Троллейбусы и трамваи в Черкассах будут бесплатно перевозить медицинских и социальных работников. За это проголосовал Черкасский горисполком.
 
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Черкасс.

Согласно решению исполкома, бесплатный проезд будет предоставляться для медицинских работников городских коммунальных некоммерческих предприятий и работников (социальных работников и специалистов по социальной работе) бюджетного учреждения "Территориальный центр предоставления социальных услуг Черкассы" и специализированного учреждения "Черкасский городской центр социальных служб ".

Отмечается, что основанием для предоставления бесплатного проезда является удостоверение.
"Во время, когда в Украине свирепствует эпидемия коронавируса, именно на медиков и социальных работников приходится наибольшая нагрузка. Поэтому мы, как власть, должны всячески содействовать этим людям. В данном случае, бесплатный проезд в троллейбусах даст возможность врачам и соцработникам свободно передвигаться Черкассами ", - сказал Бондаренко.