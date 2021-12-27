Черкассы организовали для медиков и соцработников бесплатный проезд в электротранспорте

11:08 21 Апрель Киев, Украина

Троллейбусы и трамваи в Черкассах будут бесплатно перевозить медицинских и социальных работников. За это проголосовал Черкасский горисполком.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Черкасс.



Согласно решению исполкома, бесплатный проезд будет предоставляться для медицинских работников городских коммунальных некоммерческих предприятий и работников (социальных работников и специалистов по социальной работе) бюджетного учреждения "Территориальный центр предоставления социальных услуг Черкассы" и специализированного учреждения "Черкасский городской центр социальных служб ".



Отмечается, что основанием для предоставления бесплатного проезда является удостоверение.