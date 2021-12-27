Черкассы организовали для медиков и соцработников бесплатный проезд в электротранспорте

Троллейбусы и трамваи в Черкассах будут бесплатно перевозить медицинских и социальных работников. За это проголосовал Черкасский горисполком.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Черкасс.
Согласно решению исполкома, бесплатный проезд будет предоставляться для медицинских работников городских коммунальных некоммерческих предприятий и работников (социальных работников и специалистов по социальной работе) бюджетного учреждения "Территориальный центр предоставления социальных услуг Черкассы" и специализированного учреждения "Черкасский городской центр социальных служб ".
Отмечается, что основанием для предоставления бесплатного проезда является удостоверение.
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