Через два года только 5% Украины не будут покрыты интернетом

06:38 24 ноября Киев, Украина

По прогнозам Минцифры, в течении 2-х лет более 95% территории Украины будут покрыты интернетом , в госбюджете на 2021-2022 год средства на соответствующие работы уже заложены.

Об этом рассказал профильный министр Михаил Федоров



"Мы сделали перераспределение 900-го диапазона, что нам позволило за 3-4 месяца уже покрыть 4G тысячи населенных пунктов. И наша цель за 2 года покрыть территорию Украины на 95% интернетом", – отметил глава Минцифры.



При этом Федоров отметил, что говорить о 100-процентном покрытии невозможно.



"Всегда будет несколько процентов – что-то где-то будет не работать, будут границы меняться внутри ОТГ, например. То есть будут какие-то постоянно факторы. 95% – это реалистично", - пояснил Федоров.



Он также рассказал, что только за октябрь 300 тысяч украинцев получили доступ к 4G-интернету.



В то же время, согласно исследованиям министерства, несмотря на широкий доступ украинцев к скоростному интернету (в Минцифры говорят о 85% населения), более 10 тыс. объектов социальной инфраструктуры по стране не имеют фиксированного интернета, что Федоров обещает исправить в ближайшее время.



Он рассказал, что в бюджете на следующий год заложили средства на покрытие большей части социальной инфраструктуры интернетом.