Через Дию не будут приходить повестки - Минцифры

15:07 09 января Киев, Украина

Новый порядок взятия на военный учет не предусматривает, что повестки будут поступать через Дию, объясняют в Минцифре.

"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через «Дию». В нашем плане работы пока нет таких задач", – сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

Согласно постановлению Кабмина, в «Дие» должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.

"Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины", - отмечают в Минцифре.