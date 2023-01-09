Через Дию не будут приходить повестки - Минцифры
15:07 09 января Киев, Украина
Новый порядок взятия на военный учет
не предусматривает, что повестки будут поступать через Дию, объясняют в Минцифре.
"Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через «Дию». В нашем плане работы пока нет таких задач", – сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.
Согласно постановлению Кабмина, в «Дие» должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Как его будут внедрять и как будет работать сервис, пока не рассказывают.
"Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины", - отмечают в Минцифре.
"Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в «Дие» . Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений", – добавляет Мстислав Баник.
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