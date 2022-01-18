Чем кормят школьников в Киеве

Родители возмущены качеством питания в школьных столовых, эта еда абсолютно не соответствует проекту мультипрофильного питания, который был запущен еще в прошлом году.
Как выглядит завтрак столичного школьника, показала в своем Facebook жительница Киева Екатерина Гришенкова.
Из опубликованных Гришенковой фотографий следует, что киевские школьники получают на завтрак ланч-бокс, который состоит из: двух кусочков сыра, булки, одного яблока, маленького кусочка банана и маленького пакетика сока.
Автор поста напомнила, как раньше "красиво показывали Евгения Клопотенко и его инициативу новых школьных обедов". Обещали тогда все "вкусно, полезно и не дорого".
Напомним, что проект изменения рецептуры блюд по сборнику Евгения Клопотенка поддерживали в КМДА, а пилотные проекты "мультипрофильного питания" в Киеве запускались еще в прошлом году.
Интересно, что информация мэрии по школьному питанию детей разительно отличается от тех фото, опубликованных родителями.
Напомним, что проект изменения рецептуры блюд по сборнику Евгения Клопотенка поддерживали в КМДА, а пилотные проекты "мультипрофильного питания" в Киеве запускались еще в прошлом году.
Интересно, что информация мэрии по школьному питанию детей разительно отличается от тех фото, опубликованных родителями.
Впрочем, он таки признал, что к ним поступают жалобы родителей на качество школьного питания. Оправдал провал чиновник "пандемией ковида".
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