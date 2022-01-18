Чем кормят школьников в Киеве

20:56 04 Сентябрь Киев, Украина

Родители возмущены качеством питания в школьных столовых, эта еда абсолютно не соответствует проекту мультипрофильного питания, который был запущен еще в прошлом году.

Как выглядит завтрак столичного школьника, показала в своем Facebook жительница Киева Екатерина Гришенкова.

Из опубликованных Гришенковой фотографий следует, что киевские школьники получают на завтрак ланч-бокс, который состоит из: двух кусочков сыра, булки, одного яблока, маленького кусочка банана и маленького пакетика сока.

"Это просто лютый треш. Накормите этим 450 человек сидящих в ВР! Пусть едят это на завтрак, обед и ужин!", - прокомментировала киевлянка.

Автор поста напомнила, как раньше "красиво показывали Евгения Клопотенко и его инициативу новых школьных обедов". Обещали тогда все "вкусно, полезно и не дорого".



Напомним, что проект изменения рецептуры блюд по сборнику Евгения Клопотенка поддерживали в КМДА, а пилотные проекты "мультипрофильного питания" в Киеве запускались еще в прошлом году.



Интересно, что информация мэрии по школьному питанию детей разительно отличается от тех фото, опубликованных родителями.

"Два года мы изучали лучший мировой опыт, сравнивали, проверяли и пробовали сами. И нам удалось! В школах появились классные, полезные, качественные и вкусные блюда", - написал в Facebook замглавы КГГА Валентин Мондриивский.

Впрочем, он таки признал, что к ним поступают жалобы родителей на качество школьного питания. Оправдал провал чиновник "пандемией ковида".