Человеком года в Украине стал Михаил Поплавский

"В мире нет ничего невозможного. И, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце. Не денежные средства, не инвестиции, не желание заработать, а вложить всего себя! Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные проекты. Это и есть моя жизненная позиция", – подчеркнул Поплавский.