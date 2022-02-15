Человеком года в Украине стал Михаил Поплавский

Попытка номер три - будучи трижды лауреатом премии Человек года в номинации Деятель искусств года, Михаил Поплавский наконец-то удостоен награды Высшего Академического Совета.
Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, генеральный продюсер национальной музыкальной премии Украинская песня года, народный артист Украины Михаил Поплавский стал лауреатом общенациональной программы Человек года 2020 в номинации Деятель искусств. Церемония награждения состоялась в Национальной опере Украины.
Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, генеральный продюсер национальной музыкальной премии Украинская песня года, народный артист Украины Михаил Поплавский стал лауреатом общенациональной программы Человек года 2020 в номинации Деятель искусств. Церемония награждения состоялась в Национальной опере Украины.
Награду Высшего Академического Совета общенациональной премии Человек года "поющему ректору" вручил легендарный поэт-песенник, народный артист Украины Юрий Рыбчинский.
Отметим, что Поплавский уже в третий раз становится лауреатом премии Человек года как деятель исскуств Украины.
Отметим, что Поплавский уже в третий раз становится лауреатом премии Человек года как деятель исскуств Украины.
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