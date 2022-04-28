Человек снова вернется на Луну

11:26 30 ноября Киев, Украина

Впервые почти за сорок лет, на спутник Земли полетят люди, уже в 2021 году NASA планирует закончить разработку системы запуска Артемис (Artemis Space Launch System), которая позволит отправить людей на Луну.

Первый полет будущего аппарата состоится в 2021 году и будет беспилотным, сообщили в Национальном космическом агентстве США, а уже в 2024 планируется осуществить пилотируемый полет на Луну



К 2026 году американские власти планируют начать другой долгосрочный проект — подготовить к запуску части проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже хотят отправить на спутник, чтобы станция производила энергию для поддержания работы исследовательского пункта. NASA и Министерство энергетики США уже объявило конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.

Но некоторые эксперты высказывают мнение, что 2024 — слишком оптимистичный прогноз, ведь в проекте уже было несколько задержек.



США — единственная страна, которая отправляла людей на Луну. Всего с 1969 по 1972 год там побывало 12 астронавтов.