Чехия усилит паспортный контроль беженцев

11:44 11 мая Киев, Украина

Министерство внутренних дел Чехии приняло решение об усилении с 16 мая паспортного контроля для беженцев, такие меры вводятся после притока ромов, у которых два гражданства - украинское и венгерское.

О этом пишет Euractiv со ссылкой МВД республики.



Как пишет Euractiv, беженцам из Украины в Чехии выплачивают по 200 евро. Этим воспользовались многие ромы: они живут в Венгрии, а не в Украине, но поскольку имеют двойное гражданство, обращаются за денежной помощью.

«Лучше, чтобы в Чехию не приезжали люди, не имеющие права на помощь», — отметил министр.

Чтобы исключить такие случаи, с 16 мая у претендентов на выплаты будут требовать предъявить штамп в паспорте, подтверждающий, что они пересекли украинскую границу.