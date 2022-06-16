Чехия ограничит гуманитарные выплаты украинским беженцам

09:08 16 июня Киев, Украина

Сенат Чехии поддержал решение об ограничении выплат в размере 200 евро гуманитарной помощи украинским беженцам, если им предоставляется убежище, питание и средства гигиены.

Ограничения направлены против «дотационного туризма», пишет Czech Radio.



Государство также будет проверять – проживают ли зарегистрированные в Чехии беженцы по тем адресам, которые были ими заявлены. Гуманитарное пособие, начиная со второго месяца пребывания беженцев на территории Чехии, будет начисляться по месту постоянной регистрации.



Ранее правительство Чешской Республики приняло решение, что так называемая «временная защита», адресованная беженцам из воюющей Украины, не будет предоставляться гражданам, одновременно владеющим паспортами иных стран Европейского союза. Продлен также запрет на оформление виз и разрешений на пребывание в Чехии гражданам россии и беларуси.



Документ еще должен подписать президент Чехии Милош Земан.