Чехия готовит спецпрограмму для возвращения украинских беженцев домой

07:25 21 августа Киев, Украина

Власти Чехии готовят специальную программу по оказанию помощи возвращению украинцев домой. В частности, предполагается, что проект возместит часть их расходов в случае добровольного возвращения беженцев в Украину.



Об этом сообщает Radio Prague International.



Отмечается, что чешское правительство планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства, а затем запустить проект. Это предполагает шестую поправку к закону, известный как Lex Ukrajina, касающийся прав и обязанностей украинских беженцев в Чешской Республике. Поправка также должна продлить на один год предоставление временной защиты, а именно до конца марта 2025 года.



В настоящее время в Чехии находится 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство женщин и дети. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно призвало принимающие страны не заставлять беженцев возвращаться.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом неудовлетворительна, уместно предложить помощь заинтересованным в возвращении", — говорится в заявлении инициаторов поправки к закону.

Также в пояснительных документах к законопроекту отмечается, что развитие событий еще не указывает на то, что война вскоре закончится, и беженцы смогут вернуться в Украину.