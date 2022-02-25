Чего опасаться автомобилистам в случае вторжения России

08:23 23 Февраль Киев, Украина

От потенциального военного вторжения России жизнь украинских водителей зависит больше, чем им кажется. Почему так? Первым делом, потому что Украина находится на российском энергетическом крючке. Поэтому в случае полномасштабной войны Кремль, скорее всего, будет пытаться давить на украинские власти, ограничив поставки горючего. Это приведет к резкому росту цен.



Но есть и другие риски, связанные с военным положением.



Что будет с ценами на горючее



Несмотря на российскую агрессию, Украина после 2014 продолжила покупать нефтепродукты. Причем по некоторым видам горючего россияне фактически являются монополистами. К примеру, по данным за январь 2022 года, Россия вместе со своим сателлитом Беларусью контролирует 75% украинского рынка дизельного горючего.



В целом за последние пять лет доля России в структуре импортных нефтепродуктов на отечественном рынке не только не сократилась, но постоянно увеличивалась. По данным Государственной таможенной службы, в 2015 году на поставки из РФ приходилось примерно 22% от всего импорта. В 2020 году россияне поставляли уже более трети импорта. А вместе с Белоруссией их доля выросла с 67% до 72%.



Итак, если РФ раз с Беларусью, которая уже угрожала Киеву энергетической блокадой, прекратят поставлять в Украину горючее, власти придется наращивать поставки морем. А это, несомненно, приведет к резкому росту цен.



Насколько могут подорожать бензин и дизель, вопрос открыт. Но 50 грн за литр – цифра вполне реалистичная.



Другие «сюрпризы» для водителей



Но подорожание горючего – это не единственный сюрприз для водителей при большой войне. Не следует также забывать, что с началом полномасштабных боевых действий в Украине, скорее всего, введут военное положение.

А это означает сразу несколько последствий для владельцев автомобилей:



- движение транспортных средств будет ограничено;

- власть получит право конфисковать любые транспортные средства у юридических и физических лиц.



Также не следует забывать, что Украина уже начала мобилизацию резервистов. Среди востребованных специалистов есть и водители.