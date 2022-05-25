Чего хотят украинцы? – результаты социологического опроса

07:12 20 августа Киев, Украина

Чего хотят граждане Украины, после 30-ти лет независимости государства? Интересные данные опубликовала социологическая группа Рейтинг. Опрос социологов показал, что большинство украинцев, как и прежде, мечтают о хорошем здоровье, повышении зарплат и пенсий, а также о продолжении рода.

Согласно опросу, иметь хорошее здоровье мечтают 58% украинцев, получать большие зарплаты и пенсии - 41%, иметь детей и внуков - 40% наших граждан.

Около 16-17% опрошенных мечтают о большом доме и путешествиях. Этот пункт важен в основном женщинам в возрасте до 40 лет.

Среди участников исследования 14% мечтают о счастливой любви. При этом большинство из них мужчины. Так, в возрасте 25-40 лет из женщин только 14% мечтают о любви, а среди мужчин таких 22-24%. Кроме того, после 60 лет 10% мужчин по-прежнему надеются влюбиться, тогда как женщины в таком возрасте уже этого не ждут.

О карьере мечтают 10% украинцев. В основном (45%) это женщины 16-24 лет. В 25-30 лет их уже 21%, так как появляется еще мечта о детях и семье. Мужчины в 16-24 года больше ориентированы на собственное дело (38%), чем на карьеру.

В рамках исследования, которое проводилось с 20 июля по 9 августа, были опрошены 20 тысяч человек в возрасте от 16 лет во всех регионах Украины, кроме временно неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

Ранее социологи установили, что о распаде Советского Союза все еще жалеют 32% украинцев.