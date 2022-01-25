Чат-бот для крымчан CrimeaIsUAbot доступен в Telegram

Разработанный чат-бот для жителей Крымского полуострова, поможет получить актуальную информацию и оформить документы.
Представительство Президента Украины в Крыму совместно с правозащитной организацией КрымSOS и Украинским Хельсинским союзом по правам человека представили телеграмм чат-бот — CrimeaIsUAbot — для граждан, проживающих на территории временно оккупированного Крымского полуострова.
Этот чат-бот создан для того, чтобы крымчане смогли получить ответы такие распространенные вопросы, как оформление паспортных документов, регистрации фактов рождения/смерти, которые произошли на временно оккупированной территории, и об актуальных процедурах пересечения административной границы через КПВВ.
Этот чат-бот создан для того, чтобы крымчане смогли получить ответы такие распространенные вопросы, как оформление паспортных документов, регистрации фактов рождения/смерти, которые произошли на временно оккупированной территории, и об актуальных процедурах пересечения административной границы через КПВВ.
Чат-бот доступен по ссылке.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии