Чат-бот для крымчан CrimeaIsUAbot доступен в Telegram

Представительство Президента Украины в Крыму совместно с правозащитной организацией КрымSOS и Украинским Хельсинским союзом по правам человека представили телеграмм чат-бот — CrimeaIsUAbot — для граждан, проживающих на территории временно оккупированного Крымского полуострова.



Этот чат-бот создан для того, чтобы крымчане смогли получить ответы такие распространенные вопросы, как оформление паспортных документов, регистрации фактов рождения/смерти, которые произошли на временно оккупированной территории, и об актуальных процедурах пересечения административной границы через КПВВ.

«Чат-бот CrimeaIsUAbot позволяет получить моментальную консультацию по самым популярным вопросам и с возможностью записаться в очередь на подачу документов. Мы продолжаем работать и над другими направлениями, наша с партнерами амбициозная цель — введение онлайн-нотариата для наших граждан из Крыма. В условиях искусственных ограничений со стороны оккупационных администраций, также работа идет и по направлению разработки онлайн-подачи документов в высшие учебные заведения для детей с оккупированных территорий. Общими усилиями, в тесном сотрудничестве с Минреинтеграции и Минцифры мы будем создавать и развивать систему сохранения связей с гражданами в полной деоккупации АР Крым и города Севастополь», — рассказала Первый заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Дарья Свиридова.