Часы с гравировкой "От премьер-министра Украины"

13:09 07 декабря Киев, Украина

Глава правительства совместно с Кабмином Украины закупил 320 единиц наручных часов женских и мужских моделей с ручной гравировкой, на эту закупку было потрачено 482,4 тыс. грн.

Согласно договору от 7 декабря 2020 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера правительство должно закупить 210 кварцевых наручных мужских часов "TIME-R" 319-623 по 1,590 тыс. грн. и 110 кварцевых наручных женских часов "TIME-R" 460-623 по 1,350 тыс. грн.