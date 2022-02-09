Частная или государственная лаборатория - где лучше сделать тест на коронавирус?

В таком случае пациент самостоятельно обращается в одну из лабораторий, где можно сделать ПЦР-тест на COVID-19.В государственных лабораториях стоимость теста составляет от 700−800 грн.Перечень государственных лабораторий в Киеве, где можно сдать тест на COVID-19, приведен ниже.Однако некоторые из этих лабораторий уже перегружены — к примеру, с 7 сентября не делает платные тесты Киевский городской лабораторный центр Минздрава (ранее тест здесь стоил чуть более 1 тыс. грн — 890 грн исследование + 150 грн забор материала).Срок ожидания результатов ПЦР-теста в таких лабораториях, по свидетельствам пациентов, может составлять от нескольких дней до нескольких недель.В частных лабораториях стоимость ПЦР-тестов колеблется в пределах от 1,8 тыс. грн до 2,4 тыс. грн.Такие тесты делают во многих частных клиниках и лабораториях — Дила, Днепролаб, Добробут, Борис, Медиком и другие.Результаты тестов частные центры предоставляют уже в течение 1−2 суток.пациентам с симптомами COVID-19,пациентам с пневмонией,контактным лицам,лицам, нуждающимся в плановой госпитализации и / или операции,медицинским работникам, работающим с больными COVID-19,работникам лабораторий, которые обрабатывают образцы пациентов с подозрением на COVID -19,работникам патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытиях;работникам Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам.