Частная или государственная лаборатория - где лучше сделать тест на коронавирус?

Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, диагноз COVID-19 может быть поставлен только на основе ПЦР-теста.
ПЦР-тестирование могут сделать бесплатно, если семейный врач считает это необходимым исходя из симптомом болезни и ее течения.
В таком случае Минздрав рекомендует такой порядок обращения за ПЦР-тестом, если есть подозрение на коронавирусную болезнь:
обратиться к семейному врачу, рассказав о симптомах;
врач, оценив состояние пациента, должен направить к нему мобильную бригаду, чтобы взять мазок из носоглотки для ПЦР-теста на COVID-19.
Бесплатный ПЦР-тест делают также пациентам с пневмониями, которые госпитализированы в стационар и ждут подтверждения диагноза.
В случае, если семейного врача у пациента нет либо же указанная схема не работает (нет свободной бригады, врач отказывается организовать ее прибытие), в Минздраве рекомендуют обращаться на одну из горячих линий.
Обратиться в лабораторию самостоятельно и сделать платный ПЦР-тест пациент может сделать в нескольких случаях, например:
-если семейный врач не видит оснований для вызова мобильной бригады (чтобы взять мазок для бесплатного теста на COVID-19);
-если реальный срок прибытия мобильной бригады либо ожидания результатов бесплатного теста превышает желаемый, и пациент хочет пройти тестирование быстрее;
-если есть необходимость досрочно выйти из самоизоляции, контролируемой приложением Дія (в таком случае тест должна сделать только одна из лабораторий, верифицированных Минздравом).
ПЦР-тестирование могут сделать бесплатно, если семейный врач считает это необходимым исходя из симптомом болезни и ее течения.
В таком случае Минздрав рекомендует такой порядок обращения за ПЦР-тестом, если есть подозрение на коронавирусную болезнь:
обратиться к семейному врачу, рассказав о симптомах;
врач, оценив состояние пациента, должен направить к нему мобильную бригаду, чтобы взять мазок из носоглотки для ПЦР-теста на COVID-19.
Бесплатный ПЦР-тест делают также пациентам с пневмониями, которые госпитализированы в стационар и ждут подтверждения диагноза.
В случае, если семейного врача у пациента нет либо же указанная схема не работает (нет свободной бригады, врач отказывается организовать ее прибытие), в Минздраве рекомендуют обращаться на одну из горячих линий.
Обратиться в лабораторию самостоятельно и сделать платный ПЦР-тест пациент может сделать в нескольких случаях, например:
-если семейный врач не видит оснований для вызова мобильной бригады (чтобы взять мазок для бесплатного теста на COVID-19);
-если реальный срок прибытия мобильной бригады либо ожидания результатов бесплатного теста превышает желаемый, и пациент хочет пройти тестирование быстрее;
-если есть необходимость досрочно выйти из самоизоляции, контролируемой приложением Дія (в таком случае тест должна сделать только одна из лабораторий, верифицированных Минздравом).
В таком случае пациент самостоятельно обращается в одну из лабораторий, где можно сделать ПЦР-тест на COVID-19.
В государственных лабораториях стоимость теста составляет от 700−800 грн.
Перечень государственных лабораторий в Киеве, где можно сдать тест на COVID-19, приведен ниже.
Однако некоторые из этих лабораторий уже перегружены — к примеру, с 7 сентября не делает платные тесты Киевский городской лабораторный центр Минздрава (ранее тест здесь стоил чуть более 1 тыс. грн — 890 грн исследование + 150 грн забор материала).
Срок ожидания результатов ПЦР-теста в таких лабораториях, по свидетельствам пациентов, может составлять от нескольких дней до нескольких недель.
В частных лабораториях стоимость ПЦР-тестов колеблется в пределах от 1,8 тыс. грн до 2,4 тыс. грн.
Такие тесты делают во многих частных клиниках и лабораториях — Дила, Днепролаб, Добробут, Борис, Медиком и другие.
Результаты тестов частные центры предоставляют уже в течение 1−2 суток.
ИФА-тестирование, согласно рекомендациям Минздрава, могут проводить в таких случаях:
пациентам с симптомами COVID-19,
пациентам с пневмонией,
контактным лицам,
лицам, нуждающимся в плановой госпитализации и / или операции,
медицинским работникам, работающим с больными COVID-19,
работникам лабораторий, которые обрабатывают образцы пациентов с подозрением на COVID -19,
работникам патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытиях;
работникам Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам.
В частных лабораториях стоимость ИФА-тестов колеблется в пределах 300−600 грн в среднем.
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