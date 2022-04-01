Часть военных из самопровозглашенной Южной Осетии отказались участвовать в войне с Украиной

07:40 01 апреля Киев, Украина

Часть контрактников 4-й гвардейской военной базы самопровозглашенной Южной Осетии отказалась участвовать в войне, развязанной Россией на территории Украины, и самостоятельно вернулась в Цхинвал.



Об этом сообщает российское издание "Медиазона".



По словам источника "Медиазоны", южноосетинские солдаты вернулись в "республику" 30 марта.

“Насколько я понял, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, – говорит источник. – Остальные хотели забрать тело, чтобы домой отправить. Просто для нас, осетин, тело умершего друга – свято. А им их генерал, начальник сказал: какое тело, мы пустой гроб отправим. Они говорят: «Мы воины, мы не трусы, но так, чтобы тебя на убой отправляли, а потом твой труп не забирали – нам это нафиг не надо. И они вышли. И вчера вернулись в Южную Осетию”.

По его словам, в республику вернулось около 300 военнослужащих.



Собеседник "Медиазоны" ссылается на аудиозапись, на которой на осетинском языке ситуацию описывает якобы один из солдат:

“Это [катастрофа]. Нас забрали и хотели, чтобы мы умерли, а наши старшие получили "героев". Парень там умер, многие погибли. Их обстреляли, затем отошли. Один парень был весь заминирован. Он умер, а его пехотная группа вышла вспять. Затем [сожженцы погибшего] зашли к старшему и говорят: “Давайте подойдем к нему и вытащим его, его разорвало на части. И хоть какие-нибудь части тела его заберем, ну там голову, чтобы что-то отправить домой”. А старший говорит так: "Предоставьте пустую коробку, цинковую пустую, чтобы они знали, что он погиб". И наши ребята разозлились. Хотели его там убить. А у него охрана 10-12 человек. Они нас вели насмерть. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем получиться сказать, что нас вели на верную смерть”.