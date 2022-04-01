Часть военных из самопровозглашенной Южной Осетии отказались участвовать в войне с Украиной

Часть контрактников 4-й гвардейской военной базы самопровозглашенной Южной Осетии отказалась участвовать в войне, развязанной Россией на территории Украины, и самостоятельно вернулась в Цхинвал.
Об этом сообщает российское издание "Медиазона".
По словам источника "Медиазоны", южноосетинские солдаты вернулись в "республику" 30 марта.
Об этом сообщает российское издание "Медиазона".
По словам источника "Медиазоны", южноосетинские солдаты вернулись в "республику" 30 марта.
По его словам, в республику вернулось около 300 военнослужащих.
Собеседник "Медиазоны" ссылается на аудиозапись, на которой на осетинском языке ситуацию описывает якобы один из солдат:
Собеседник "Медиазоны" ссылается на аудиозапись, на которой на осетинском языке ситуацию описывает якобы один из солдат:
Поздно вечером 30 марта информацию об отказавшихся воевать осетинах со ссылкой на данные разведки подтвердили и в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы вс рф (в/ч 66431, г. Цхинвали, Южная Осетия) и задействованы на Донецком направлении отказался от участия в военной агрессии против Украины, — говорится в фейсбуке ведомства.
Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы вс рф (в/ч 66431, г. Цхинвали, Южная Осетия) и задействованы на Донецком направлении отказался от участия в военной агрессии против Украины, — говорится в фейсбуке ведомства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии