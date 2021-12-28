Часть третья: В каком режиме будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

13:24 18 Август Киев, Украина

Продолжение. Начало читайте в первой и во второй части

Для вузов четкой и определенной схемы нет. Здесь ситуация с процессом обучения и соблюдением карантинных правил еще более неопределенная.

Как рассказал нам глава департамента высшего образования профильного министерства Олег Шаров, вузы будут определяться с форматом учебы самостоятельно, но в рамках рекомендаций Минздрава. То есть, если последний распорядился, что в красной зоне учебный год в университетах начнется только онлайн, то так оно и будет. По остальным зонам вузы будут запускаться как хотят - хоть очно, хоть дистанционно.

"Принимают решения руководители вузов. Но, скорее всего, будет два варианта. Первый - для первого курса - очная форма, все другие курсы - с 1 сентября дистанционно. Второй вариант - первый курс учится очно, другие - по смешанной форме, то есть лекции - дистанционно, а практические занятия в аудиториях с соблюдением мер безопасности", - считает юрист в сфере образования Андрей Черных.

Вузы уже начали озвучивать планы на сентябрь. Так, в Киево-Могилянской академии заявили, что с первого сентября студенты 2-4 курсов начнут учиться дистанционно, первый курс бакалавра и магистратуры - очно. Но очная часть не будет длительной, ее вскоре заменит онлайн-учеба. То есть для первокурсников будет краткий "курс молодого бойца" с введением в специальность и ознакомлением со структурой обучения, а дальше - дистанционка.

Но, как отмечают в университете, может быть также смешанная форма обучения в зависимости от факультета.

В Киевском национальном университете имени Шевченко нам рассказали, что для всех курсов начинают учебу в обычном режиме (то есть без дистанционки). А уже дальше будут ориентироваться по текущей эпидемиологической ситуации.

Такой же формат выбрал Харьковский технологический университет ШАГ.

"У нас - технические специальности, которые требуют дорогого ПО и тесного взаимодействия студентов с преподавателями. Поэтому, несмотря на то что у нас разработана целая система онлайн-обучения, мы все же начнем год в аудиториях. Единственная вольность, которую мы решили себе позволить, - учебный год для первокурсников у нас стартует не с 15 сентября, а с 21 сентября. При этом готовим аудитории, запасаемся антисептиками и масками, договорились о тесном контакте со студенческой поликлиникой", - рассказал нам Виталий Зайцев. По его словам, ректоры харьковских вузов выработали общую позицию - начинают год без дистанционки.

В Запорожском национальном университете "Стране" рассказали, что также начинают учебный год в обычном режиме, а дальше - будут смотреть по эпидемиологической ситуации.

Первый проректор "Львовской политехники" Олег Матвийкив говорит, что у них только очное обучение будет для первокурсников. Для остальных - смешанная форма, то есть лекции и некоторые практические занятия - онлайн, лабораторные - в аудиториях.

В столичном Национальном авиационном университете, как и в Киевском политехе еще не определились как будут учиться. "Решение будет после 20 августа", - пояснили в пресс-службе КПИ.

Но в ректорской среде говорят, что КПИ якобы рассматривает вариант дистанционки для всех, включая первокурсников. Одна из причин - недавняя вспышка коронавируса в общежитии вуза. Впрочем, в самом вузе эту информацию не подтвердили, хотя и не опровергли.

В Академии водного транспорта планируют очное обучение для первокурсников, и дистанционку для всех остальных (при этом экзаменационная сессия для всех - только в аудиториях).

Боятся коронавируса и претензий контрактников

"Вопрос - как учиться - очень сложный. Приедут студенты из разных регионов. И если в аудиториях еще можно добиться соблюдения дистанции, то как быть с общежитиями. С другой стороны, мы понимаем, что дистанционка - это минус по качеству. Такой формат обучения подходит тем, кто уже многое знает и имеет хорошую мотивацию. То есть нуждается только в консультациях преподавателя. Но таких на самом деле немного", - пояснили в Академии водного транспорта.

То есть главное, что беспокоит преподавателей как не потерять в качестве образования, но чтобы и вуз при этом не стал "рассадником коронавируса".

Минздрав уже дал свои рекомендации по поселению в общежития - соблюдение дистанции в местах общего пользования, маски и дезинфекция (должен быть пятидневный запас), ежедневный температурный скрининг и т.д. Впрочем, реалии, в которых живет большинство студенческих общежитий, ставят соблюдение этих норм под вопрос. Как и возможности о расселению студентов (скажем, вместо 4 человек в комнате - по двое или по одному). Ведь мест в общежитиях и так не хватает.

Но полностью перейти на дистанционку решаются немногие вузы, так как это - удар по качеству знаний.

Сама по себе дистанционка для международной системы высшего образования - привычный формат. И в этом учебном году многие именитые вузы планируют ее применять.

Но с украинскими университетами - отдельный вопрос. Ведь, как показал опыт карантина, далеко не все смогли обеспечить хорошее онлайн-обучение. За лето многие вузы попытались закрыть дыры в дистанционке.

Скажем, полностью обновили платформу в Киевском национальном университете. Во "Львовской политехнике" нам рассказали, что в прошлом учебном году их система "зависала", так как изначально планировалась как дополнительный формат обучения. Поэтому все силы бросили на решение этой проблемы. Также провели дополнительное обучение для преподавателей.

"Но будут и аутсайдеры", - признает Шаров.

"Проблемы будут, и они объективные. Сложно удержать аудиторию из ста студентов на лекции без живого общения", - отметил Олег Матвийкив.

"Конечно, онлайн-обучение хуже обычного, даже в тех вузах, где есть хорошие платформы по дистанционке. Но в большинстве учебных заведений их попросту нет, поэтому качество страдает, особенно при подготовке по техническим специальностям", - говорит Зайцев.

Кроме того, как рассказали "Стране" в вузах, студенты-контрактники уже поднимают вопрос - почему они должны платить за стационар, хотя по факту учатся на заочке (котороя на 30-50% дешевле). Поэтому, чтобы снять подобные вопросы, большинство вузов попытаются в течение года поддерживать смешанную форму обучения, то есть хотя бы изредка проводить занятия в аудиториях.

Как говорит Виталий Зайцев, дистанционное обучение в Украине действительно входит в одну категорию с заочным. "Но, скажем, у нас онлайн-обучение, которое предусматривает постоянное общение с преподавателем, выполнение контрольных заданий и т.д. То есть это не дистанционка. Преподавателям за такую работу еще нужно дополнительно доплачивать, но стоимость контракта мы не пересматривали", - говорит Зайцев.

Впрочем, "не для прессы" преподаватели рассказывают, что ситуация с набором в этом году - не лучшая.

"Многие абитуриенты не дошли до ВНО, многие его не сдали или сдали плохо. Мы рассчитывали, что будет больше поступающих, так как дети не поедут за границу. Но пока этого не наблюдается. Плюс - контрактников идет ощутимо меньше. У людей нет денег, поэтому многие выбирают для своих детей платные программы колледжей, а не вузов. Кроме того, иностранные студенты к нам в этом году не приедут, а некоторые уехали, не заплатив по долгам. Поэтому если в такой ситуации мы сейчас еще и снизим планку подготовки, а в случае дистанционки такая вероятность высока, есть риск большого удара по имиджу. И восстановить репутацию будет намного сложнее, чем ее потерять", - сказал нам ректор одного из вузов.