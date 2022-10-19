Чарльз III встретился с беженцами из Украины, Афганистана и Сирии

Король Великобритании Чарльз III встретился с семьями беженцев из Украины, Афганистана и Сирии, проживающих в шотландском городе Абердин. Город принял около 1000 украинских беженцев, но имеет возможность принять еще больше. Всего в Шотландию с конца февраля прибыло около 15 тысяч беженцев из Украины.
Об этом сообщает издание BBC.
Король услышал личные рассказы семей об их эвакуации, прибытии в Абердин и некоторые проблемы, с которыми столкнулись беженцы.
Кроме украинцев, около 179 афганских беженцев сейчас проживают в двух отелях. С 2014 года в город также переселили 30 сирийских семей.
Об этом сообщает издание BBC.
Король услышал личные рассказы семей об их эвакуации, прибытии в Абердин и некоторые проблемы, с которыми столкнулись беженцы.
Кроме украинцев, около 179 афганских беженцев сейчас проживают в двух отелях. С 2014 года в город также переселили 30 сирийских семей.
34-летняя киевлянка Ирина Скворцова назвала встречу с Чарльзом III большой честью.
Бывшая сотрудница турагентства эвакуировалась из Киева после полномасштабного российского вторжения и сейчас работает в пункте временного размещения беженцев, предоставляющего им жилье в чрезвычайных ситуациях.
В свою очередь, лорд-лейтенант Дэвид Кэмерон, сопровождавший короля во время визита, подчеркнул, что для него было особенно трогательно
услышать из первых уст истории тех, кто непосредственно пострадал в результате войны, в частности, тех, кто потерял свои дома.
Известно, что в июле Шотландия приостановила программу спонсорства украинских беженцев на три месяца. Правительство страны говорило, что пауза вызвана нехваткой надлежащего жилья, а уже прибывшим переселенцам необходимо обеспечить безопасность и поддержку.
В сентябре в шотландский портовый город Глазго прибыл круизный лайнер MS Ambition, который вместе с MS Victoria будет использоваться для временного расселения украинских беженцев. Лайнер MS Ambition способен принять 1750 человек в 714 кабинах. Он будет находиться на якоре шесть месяцев, так что поселенцы смогут оставить его в любое время. Беженцы из Украины на палубе будут иметь доступ к ресторанам, местам отдыха для детей, магазинов и услуг по уборке. Также их обеспечат доступ к медицинским и социальным услугам.
В сентябре в шотландский портовый город Глазго прибыл круизный лайнер MS Ambition, который вместе с MS Victoria будет использоваться для временного расселения украинских беженцев. Лайнер MS Ambition способен принять 1750 человек в 714 кабинах. Он будет находиться на якоре шесть месяцев, так что поселенцы смогут оставить его в любое время. Беженцы из Украины на палубе будут иметь доступ к ресторанам, местам отдыха для детей, магазинов и услуг по уборке. Также их обеспечат доступ к медицинским и социальным услугам.
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