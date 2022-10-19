Чарльз III встретился с беженцами из Украины, Афганистана и Сирии

16:43 18 октября Киев, Украина

Король Великобритании Чарльз III встретился с семьями беженцев из Украины, Афганистана и Сирии, проживающих в шотландском городе Абердин. Город принял около 1000 украинских беженцев, но имеет возможность принять еще больше. Всего в Шотландию с конца февраля прибыло около 15 тысяч беженцев из Украины.



Об этом сообщает издание BBC.



Король услышал личные рассказы семей об их эвакуации, прибытии в Абердин и некоторые проблемы, с которыми столкнулись беженцы.



Кроме украинцев, около 179 афганских беженцев сейчас проживают в двух отелях. С 2014 года в город также переселили 30 сирийских семей.





34-летняя киевлянка Ирина Скворцова назвала встречу с Чарльзом III большой честью.

Бывшая сотрудница турагентства эвакуировалась из Киева после полномасштабного российского вторжения и сейчас работает в пункте временного размещения беженцев, предоставляющего им жилье в чрезвычайных ситуациях.

“Я хотела бы посвятить себя помощи, потому что я могу внести свой вклад. Возможно, мои навыки по предыдущей работе и опыту могут быть полезны. Я хочу сделать что-нибудь хорошее” , – сказала она.

В свою очередь, лорд-лейтенант Дэвид Кэмерон, сопровождавший короля во время визита, подчеркнул, что для него было особенно трогательно

услышать из первых уст истории тех, кто непосредственно пострадал в результате войны, в частности, тех, кто потерял свои дома.

“Для нас большая честь поделиться с королем Чарльзом III тем, как наш город отреагировал на разрушительные мировые события . лейтенант Кэмерон.