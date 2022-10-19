Чарльз III встретился с беженцами из Украины, Афганистана и Сирии

16:43 18 октября Киев, Украина

Король Великобритании Чарльз III встретился с семьями беженцев из Украины, Афганистана и Сирии, проживающих в шотландском городе Абердин. Город принял около 1000 украинских беженцев, но имеет возможность принять еще больше. Всего в Шотландию с конца февраля прибыло около 15 тысяч беженцев из Украины.

Об этом сообщает издание BBC.

Король услышал личные рассказы семей об их эвакуации, прибытии в Абердин и некоторые проблемы, с которыми столкнулись беженцы.

Кроме украинцев, около 179 афганских беженцев сейчас проживают в двух отелях. С 2014 года в город также переселили 30 сирийских семей.

34-летняя киевлянка Ирина Скворцова назвала встречу с Чарльзом III большой честью.
Бывшая сотрудница турагентства эвакуировалась из Киева после полномасштабного российского вторжения и сейчас работает в пункте временного размещения беженцев, предоставляющего им жилье в чрезвычайных ситуациях.
“Я хотела бы посвятить себя помощи, потому что я могу внести свой вклад. Возможно, мои навыки по предыдущей работе и опыту могут быть полезны. Я хочу сделать что-нибудь хорошее” , – сказала она.
В свою очередь, лорд-лейтенант Дэвид Кэмерон, сопровождавший короля во время визита, подчеркнул, что для него было особенно трогательно
услышать из первых уст истории тех, кто непосредственно пострадал в результате войны, в частности, тех, кто потерял свои дома.
“Для нас большая честь поделиться с королем Чарльзом III тем, как наш город отреагировал на разрушительные мировые события . лейтенант Кэмерон.
Известно, что в июле Шотландия приостановила программу спонсорства украинских беженцев на три месяца. Правительство страны говорило, что пауза вызвана нехваткой надлежащего жилья, а уже прибывшим переселенцам необходимо обеспечить безопасность и поддержку.

В сентябре в шотландский портовый город Глазго прибыл круизный лайнер MS Ambition, который вместе с MS Victoria будет использоваться для временного расселения украинских беженцев. Лайнер MS Ambition способен принять 1750 человек в 714 кабинах. Он будет находиться на якоре шесть месяцев, так что поселенцы смогут оставить его в любое время. Беженцы из Украины на палубе будут иметь доступ к ресторанам, местам отдыха для детей, магазинов и услуг по уборке. Также их обеспечат доступ к медицинским и социальным услугам.