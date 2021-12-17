ЧАЭС временно сокращает штат сотрудников

09:30 25 Март Киев, Украина

С 25 марта сотрудники "Чернобыльской АЭС" будут переведены на особый режим работы. Данные меры являются вынужденными и предприняты руководством в связи с усилением карантинных ограничений в регионе.

Данное решение принято на основании приказа от 24.03.2021 № 376 "О введении простоя на предприятии".

О этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.