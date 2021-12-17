ЧАЭС временно сокращает штат сотрудников
09:30 25 Март Киев, Украина
С 25 марта сотрудники "Чернобыльской АЭС" будут переведены на особый режим работы. Данные меры являются вынужденными и предприняты руководством в связи с усилением карантинных ограничений в регионе.
Данное решение принято на основании приказа от 24.03.2021 № 376 "О введении простоя на предприятии".
О этом сообщает пресс-служба ЧАЭС.
"Минимум до 4 апреля 2021 года на рабочих местах останется оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта. Также будут привлекаться сотрудники, участие которых в производственном процессе станции является необходимым", - следует из сообщения.
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