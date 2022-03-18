Церкви Украины просят НАТО ввести бесполетную зону

17:40 15 марта Киев, Украина





Соответствующее обращение размещено на странице Совета церквей.



Авторы письма отмечают, что бесполетная зона поможет спасти жизнь миллионов украинцев как от ракетных обстрелов, так и от бомбардировок оккупационных вооруженных сил РФ. Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) обратился к НАТО , ЕС и ОБСЕ с просьбой ввести над Украиной бесполетную зону.Соответствующее обращение размещено на странице Совета церквей.Авторы письма отмечают, что бесполетная зона поможет спасти жизнь миллионов украинцев как от ракетных обстрелов, так и от бомбардировок оккупационных вооруженных сил РФ.

"Российские войска повредили или уничтожили более 200 школ, 30 больниц и 1500 жилых домов, в том числе многоквартирных, и эти цифры продолжают увеличиваться", - говорится в сообщении.

Церкви призвали предоставить Украине новейшее оружие, например системы противовоздушной обороны и самолеты-истребители для защиты от российских атак на мирное население страны.



Кроме того, религиозные деятели обратились и к власти РФ, международным организациям и церквям России с требованием организовать гуманитарные коридоры для жителей городов Украины, оказавшихся в блокаде и пострадавших от боевых действий, в частности, в Киевской области, в Мариуполе и Волновахе.



Даже во времена величайших потрясений, войн и споров нельзя забывать о человечности и милосердии. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы сохранить человеческую жизнь и установить мир путем переговоров.



Религиозные деятели выразили готовность помочь с эвакуацией мирного населения из блокированных городов Украины.



Также в документе высказано предложение начать обмены пленными между Россией и Украиной.