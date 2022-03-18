Церкви Украины просят НАТО ввести бесполетную зону

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) обратился к НАТО, ЕС и ОБСЕ с просьбой ввести над Украиной бесполетную зону.
Соответствующее обращение размещено на странице Совета церквей.
Авторы письма отмечают, что бесполетная зона поможет спасти жизнь миллионов украинцев как от ракетных обстрелов, так и от бомбардировок оккупационных вооруженных сил РФ.
Соответствующее обращение размещено на странице Совета церквей.
Авторы письма отмечают, что бесполетная зона поможет спасти жизнь миллионов украинцев как от ракетных обстрелов, так и от бомбардировок оккупационных вооруженных сил РФ.
Церкви призвали предоставить Украине новейшее оружие, например системы противовоздушной обороны и самолеты-истребители для защиты от российских атак на мирное население страны.
Кроме того, религиозные деятели обратились и к власти РФ, международным организациям и церквям России с требованием организовать гуманитарные коридоры для жителей городов Украины, оказавшихся в блокаде и пострадавших от боевых действий, в частности, в Киевской области, в Мариуполе и Волновахе.
Даже во времена величайших потрясений, войн и споров нельзя забывать о человечности и милосердии. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы сохранить человеческую жизнь и установить мир путем переговоров.
Религиозные деятели выразили готовность помочь с эвакуацией мирного населения из блокированных городов Украины.
Также в документе высказано предложение начать обмены пленными между Россией и Украиной.
Кроме того, религиозные деятели обратились и к власти РФ, международным организациям и церквям России с требованием организовать гуманитарные коридоры для жителей городов Украины, оказавшихся в блокаде и пострадавших от боевых действий, в частности, в Киевской области, в Мариуполе и Волновахе.
Даже во времена величайших потрясений, войн и споров нельзя забывать о человечности и милосердии. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы сохранить человеческую жизнь и установить мир путем переговоров.
Религиозные деятели выразили готовность помочь с эвакуацией мирного населения из блокированных городов Украины.
Также в документе высказано предложение начать обмены пленными между Россией и Украиной.
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