Церемония вручения "Грэмми" перенесена на неопределенный срок

15:42 06 Январь Киев, Украина

Церемонию вручения музыкальных наград «Грэмми» перенесли на неопределенный срок из-за опасности нового штамма коронавируса «Омикрон». Новую дату проведения обещают анонсировать в ближайшее время.

«Здоровье и безопасность музыкального сообщества, зрителей, а также сотен людей, работающих над созданием шоу, остаются нашей главной целью», – говорится в заявлении «Грэмми».

Как пишет Variety, церемонию могут перенести на апрель или май 2022 года. В то же время по их же информации, поэтому, вероятно, придется сменить место проведения «Грэмми».



Обычно арену, где проходит церемония, закрывают за 10 дней до ее начала. Однако расписание Crypto.com Arena, где и должно было состояться награждение, расписано до июня 2022 года. Variety также пишет, что Грэмми могут провести в Лас-Вегасе.



64-я церемония награждения премии американской Национальной академией искусств и науки звукозаписи «Грэмми» должна была пройти 31 января 2022 в Лос-Анджелесе.



В 2021 году вручение "Грэмми" также переносили (с 31 января на 14 марта).



Клип украинского режиссера Таню Муиньо к песне Montero рэпера Lil Nas X номинировали на «Грэмми» в 2022 году. Музыкальное видео будет соревноваться в номинации «Лучшее видео».