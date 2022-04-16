Церемония прощания с Виктюком состоится в Москве и во Львове

17:20 19 ноября Киев, Украина

Церемония прощания с российско-украинским режиссером Романом Виктюком будет проходить в Москве и во Львове. Похоронят режиссера на Лычаковском кладбище.



Об этом сообщила племянница театрального деятеля Екатерина Виктюк.



"23 ноября в 10:00 начнется церемония прощания в Первом театре, а в 15:00 - чин похорон на Лычаковском кладбище", - сообщила племянница.



По предварительной информации СМИ, прощание должно было состояться во Львовской опере. Это подтвердили в пресс-службе театра, отметив, что к ним обратились из Министерства культуры с таким предложением, которое руководство театра сразу же согласовало, однако родные решили провести прощание в Первом театре.



Перед этим с режиссером попрощаются в Москве - там прощание состоится 20 ноября в Театре Виктюка.