Цены на украинские арбузы продолжают снижаться

Цены на арбузы в Украине продолжают снижаться несмотря на завершение сезона бахчевых, говорится на сайте Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).
В начале сентября цены на арбузы в Украине достигли своего минимума за сезон. За последнюю неделю ягода подешевела в среднем на 20% и сегодня отгружается в ценовом диапазоне от 1,2 до 3 грн/кг.
«Основной причиной снижения цен на арбузы является сезонное увеличение предложения этих ягод на рынке. Сейчас завершается сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства — Херсонской и Николаевской областях, и производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал», — отметили в ассоциации.
В ассоциации уточнили, что под конец сезона бахчевых значительных ценовых скачков не ожидается. Производители уверены, что в сегменте поздних сортов не повторится июльская ситуация, когда основное предложение на рынке составляла импортная продукция.
Тогда производители потеряли часть урожая ранних сортов из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне.
В начале сентября цены на арбузы в Украине достигли своего минимума за сезон. За последнюю неделю ягода подешевела в среднем на 20% и сегодня отгружается в ценовом диапазоне от 1,2 до 3 грн/кг.
«Основной причиной снижения цен на арбузы является сезонное увеличение предложения этих ягод на рынке. Сейчас завершается сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства — Херсонской и Николаевской областях, и производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал», — отметили в ассоциации.
В ассоциации уточнили, что под конец сезона бахчевых значительных ценовых скачков не ожидается. Производители уверены, что в сегменте поздних сортов не повторится июльская ситуация, когда основное предложение на рынке составляла импортная продукция.
Тогда производители потеряли часть урожая ранних сортов из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне.
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