Цены на горючее вырастут до рекордного уровня - мнение экспертов

08:03 24 Январь Киев, Украина





Аналитики уверены, цены начнут стремительно расти уже на этой неделе. А в феврале на стелах заправок можно увидеть исторически рекордные цифры.



Главными драйверами цен называют цены на нефть и ослабление украинской валюты.



«Нефть... пробила $90/барр. и этим показал рост с начала года почти на 15%. На гривну с начала года окреп доллар, на 1,2 грн – евро. Оптовые цены на



Краткосрочный прогноз В Украине цены на горючее возрастут до рекордного уровня. Об этом свидетельствуют прогнозы сразу нескольких экспертов. При этом ожидания неутешительны, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.Аналитики уверены, цены начнут стремительно расти уже на этой неделе. А в феврале на стелах заправок можно увидеть исторически рекордные цифры.Главными драйверами цен называют цены на нефть и ослабление украинской валюты.«Нефть... пробила $90/барр. и этим показал рост с начала года почти на 15%. На гривну с начала года окреп доллар, на 1,2 грн – евро. Оптовые цены на бензин и ДТ на внутреннем рынке прибавили 2,50 грн/л», – написал на своей странице в Facebook Сергей Куюн, директор «Консалтинговой группы «А-95».



Куюн уверен, что уже на этой неделе бензин в Украине подорожает на 1,45 грн за литр. Цены на дизельное горючее возрастут на 1,85 грн/л. По данным эксперта, дорожать горючее может начать уже с понедельника, 24 января.



Если прогноз оправдается, средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС достигнет почти 33 грн/л. Дизель обойдется в 32,5 грн/л.



Учитывая последние данные о ценах на топливо в Украине, которые «Главком» обнародовал 14 января , несложно посчитать, сколько может стоить топливо в известных сетях заправок. Так, например, на Shell, WOG, Okko и Socar, с учетом прогноза стоимость бензина может достичь 33,84 грн/л.



Такой же прогноз можно сделать и по ценам на дизель (с учетом цен, обнародованных 14 января):



Shell, WOG, Okko – 34,01 грн/л;

Socar – 35,83 грн/л.

Средняя цена дизельного горючего составит 32,5 грн/л.



Долгосрочный прогноз



Долгосрочный прогноз еще более «веселый». В феврале стоимость литра А-95 может составить 40 грн. Такое мнение в комментарии UBR высказал Дмитрий Леушкин, директор сети АЗС Prime.



По словам эксперта, большая возможность увидеть такие ценники на АЗС существует уже с 12 февраля, чему предшествует несколько этапов повышения расценок на заправках.



Он отмечает, что колебания курса доллара быстро отражаются на стоимости топлива. А в связи с введением в Украине государственного регулирования цен на топливо, которое выходит три раза в месяц.



С учетом очень дорогой нефти первого февраля цена подскочит еще примерно на 2 грн/л.



Следующее повышение приходится на субботу, 12 февраля, поэтому по факту роста ценников состоится в ближайший рабочий день – 14 февраля. Подогреет цифры на заправочных стелах еще рост курса валют.



«Если мы дойдем до 29 грн за доллар, а я считаю, что дойдем, у нас 14 числа премиальные сети будут стоить по 40 грн/л. А автогаз соответственно по 25 грн/л.», – резюмирует эксперт.