Центр занятости: на одну вакансию приходится 6 человек

В Украине дисбаланс между спросом и предложением трудоустройства продолжает расти, наибольшие трудности испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания, развлечений.
Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.
По ее словам, количество претендентов значительно превышает количество вакансий во всех регионах, видах экономической деятельности и профессионально-квалификационных группах.
"Наибольшее влияние карантина испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания, развлечений. Поэтому сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства", - добавила Жовтяк.
"Наибольшее влияние карантина испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания, развлечений. Поэтому сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства", - добавила Жовтяк.
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