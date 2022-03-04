Центр Одессы в выходные станет большой пешеходной зоной

19:48 03 Июнь Киев, Украина

Исторический центр Одессы отныне в выходные и праздничные дни будет пешеходным, такое решение приняли местные власти, новые правила вступают в силу с 4 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета, передает Укринформ.

"С 19 ч. 4 июня до 24 ч. 6 июня 2021 года центр Одессы станет крупнейшей пешеходной зоной в Украине. Такой режим работы будет сохраняться во все последующие выходные и праздничные дни", - говорится в сообщении.

На въездах в пешеходную зону будут стоять патрули полиции и коммунального учреждения "Муниципальная варта".



Автомобилям, мотоциклам и мопедам будет запрещен въезд в центральную часть города, "ограниченной ул. Дерибасовской (на участке между ул. Пушкинской и ул. Екатерининской); ул. Екатерининской (на участке от ул. Греческой до Приморского бульв.); Екатерининской площадью, Сабанеев мост, ул. Чайковского, пер. Воронцовским, ул. Ланжероновской и ул. Ришельевской (на участке от ул. Греческой до ул. Ланжероновской)".



Беспрепятственный въезд в пешеходную зону предусмотрен для ограниченного круга водителей транспортных средств. В частности, для лиц с инвалидностью и пожилых людей; местных жителей (при наличии документов о регистрации или договора аренды жилья); постояльцев отелей (при наличии бронирования номера); таксистов с пассажирами - местными жителями или постояльцами отелей с документами.



Кроме того, патрули будут допускать на улице пешеходной зоны курьеров служб доставки на мопедах (при условии пешего передвижения); свадебные кортежи в РАГС на ул. Ришельевской; водителей технологического транспорта, доставляющих продукты в магазины и рестораны, а также тех, кто будет следовать сюда на велосипедах, самокатах и моноколесах.



На улицах пешеходного центра будет запрещена стоянка автомобилей, парковка предусмотрена только во дворах или на внутренних парковках заведений, также предусмотрен механизм эвакуации автомобилей.



Контроль за соблюдением правил парковки будут осуществлять инспекторы отдела контроля за безопасностью дорожного движения и парковки городского Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения.



В рабочие дни в центре Одессы сохранится обычный график дорожного движения.