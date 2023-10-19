Ценности останутся непоколебимыми, здания будут восстановлены - Зеленский
18:18 19 октября Киев, Украина
Президент Украины, Владимир Зеленский
, уверен, что украинцам удастся восстановить все, что пострадало в результате масштабной агрессии со стороны россии.
Об этом президент написал в своем телеграмм-канале.
"Здания
могут быть разрушены, но наши ценности останутся непоколебимыми. Мы обязательно восстановим все, что пострадало от российской агрессии",- говорится в сообщении.
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