Ценности останутся непоколебимыми, здания будут восстановлены - Зеленский

18:18 19 октября Киев, Украина

Президент Украины, Владимир Зеленский, уверен, что украинцам удастся восстановить все, что пострадало в результате масштабной агрессии со стороны россии.

Об этом президент написал в своем телеграмм-канале.
"Здания могут быть разрушены, но наши ценности останутся непоколебимыми. Мы обязательно восстановим все, что пострадало от российской агрессии",- говорится в сообщении.