Бывшему мэру Харькова Геннадию Кернесу установят памятник
19:43 21 декабря Киев, Украина
Секретарь горсовета Харькова
Игорь Терехов распорядился найти достойное место для памятника Геннадию Кернесу
, также он сообщил, что планируется назвать улицу и станцию метро в честь умершего мэра.
"Сегодня я дал задание архитекторам, чтобы мне подготовили несколько локаций, где можно поставить этот памятник. Мы этот вопрос вынесем на обсуждение, когда будут готовы локации, несколько уже есть", – сказал он.
По словам Терехова, пока непонятно, каким будет памятник, ведь насчет его вида есть разные мнения, в том числе и у семьи умершего мэра.
Кроме того, он считает "святым долгом" присвоить имя Кернеса улице или проспекту. Однако он отметил, что для этого нужно решение топонимической комиссии.
Также Терехов выступил с инициативой назвать именем Кернеса станцию метро. "Мы пока не будем говорить: будет ли это новая станция или переименуют. Но то, что она появится – это наш святой долг", – сказал чиновник.
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