Бывшему мэру Харькова Геннадию Кернесу установят памятник

19:43 21 декабря Киев, Украина

Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов распорядился найти достойное место для памятника Геннадию Кернесу , также он сообщил, что планируется назвать улицу и станцию метро в честь умершего мэра.

"Сегодня я дал задание архитекторам, чтобы мне подготовили несколько локаций, где можно поставить этот памятник. Мы этот вопрос вынесем на обсуждение, когда будут готовы локации, несколько уже есть", – сказал он.

По словам Терехова, пока непонятно, каким будет памятник, ведь насчет его вида есть разные мнения, в том числе и у семьи умершего мэра.



Кроме того, он считает "святым долгом" присвоить имя Кернеса улице или проспекту. Однако он отметил, что для этого нужно решение топонимической комиссии.