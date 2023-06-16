Буря в Киеве: сильные порывы ветра и проливные дожди

19:03 02 июня Киев, Украина





Согласно сообщению пресс-службы ГСЧС Украины, в столице ожидаются грозы, и жителей и гостей Киева просят быть предельно осторожными. Сегодняшняя буря Киеве вызывает тревогу: сильные порывы ветра и проливные дожди. Социальные сети заполнились фотографиями и видео, показывающими необычную погоду.Согласно сообщению пресс-службы ГСЧС Украины, в столице ожидаются грозы, и жителей и гостей Киева просят быть предельно осторожными.

"Будьте бдительны! Избегайте области рекламных щитов и держитесь подальше от электропередач!", - предупреждают спасатели.

В связи с грозой уже зафиксированы временные отключения электричества в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы, а также в Фастовском и Бучанском районах Киевской области.



Организации энергетического сектора перевели свою работу в повышенный режим и занялись устранением последствий непогоды.



Специалисты ДТЭК также предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Поэтому украинцам рекомендуется не подходить к линиям электропередач.