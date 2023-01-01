Будут ли повышать зарплаты и пенсии в 2023 году?

Украинская власть во время войны фактически заморозила размер социальных расходов, несмотря на инфляцию, которая за два года сократит реальный размер выплат более чем наполовину. Исключение в 2023 году составят пенсии, которые будут проиндексированы.

"Мы ввели ограничения на увеличение социальных выплат, разрешив лишь индексацию пенсии по правилам", - говорится в письме первых лиц Украины руководству МВФ.

Минимальная пенсия

Закон Украины о госбюджете не предусматривает повышения минимальной пенсии в 2023 году. Она составит 2093 гривны. Таким образом, не будет перерасчета доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума.

В мирное время минимальная пенсия у Украины повышалась на прогнозируемый уровень инфляции или больше.

Минимальная зарплата и связанные пенсионные выплаты

В 2023 году минимальная зарплата останется на уровне 6700 гривен. Рост минимальной зарплаты является основанием для пересчета минимального размера пенсий по возрасту неработающим гражданам, достигшим 65 лет и старше и имеющих страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. Он устанавливается на 40%.

Индексация пенсий

В правительстве решили провести в 2023 году плановую индексацию пенсий, предусмотренную законодательством. Она пройдет с 1 марта. Пока что на эти цели выделено около 40 млрд гривен.

Напомним, Кабинет министров планировал сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году до 405 млрд. гривен по сравнению с 425 млрд. гривен в текущем году. Сокращение планировалось за счет уменьшения дотаций Пенсионного фонда. Вместе с тем, ко второму чтению расходы на ПФУ были увеличены на 38,9 млрд. гривен. Эти средства будут направлены на индексацию пенсий.

Отметим, что правительство ожидает, что инфляция в Украине будет составлять 29,3% в 2022 году и 28,0% в 2023 году. Это приведет к тому, что гривна потеряет больше половины стоимости. Один из главных факторов роста цен - это "печать" НБУ денег для нужд правительства.