Будут ли плановые отключения электричества - рассказали в Минэнерго

С приближением холодной поры года многие опасаются повторения блекаутов прошлой зимы. Хотя в этом году такого ажиотажа с приобретением генераторов и прочего оборудования уже нет. Чего же ждать населению Украины от электросистем? В Минэнерго сообщили, что графики отключений на случай значительных повреждений инфраструктуры уже готовы, хотя отключения пока не планируются. Об этом в субботу, 16 сентября, рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Гринчук подчеркнула, что отключений света и блекаутов не планируется, но остается риск новых атак войск рф на украинскую энергосистему. Она отметила, что теперь у украинских энергетиков больше знаний, к тому же у нас еще более качественная система ПВО.
Ранее сообщалось, что Украина получила $2,3 млрд. на восстановление и защиту объектов энергетики.
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