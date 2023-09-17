Будут ли плановые отключения электричества - рассказали в Минэнерго

11:50 17 сентября Киев, Украина

С приближением холодной поры года многие опасаются повторения блекаутов прошлой зимы. Хотя в этом году такого ажиотажа с приобретением генераторов и прочего оборудования уже нет. Чего же ждать населению Украины от электросистем? В Минэнерго сообщили, что графики отключений на случай значительных повреждений инфраструктуры уже готовы, хотя отключения пока не планируются. Об этом в субботу, 16 сентября, рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время, мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", - рассказала она.

Гринчук подчеркнула, что отключений света и блекаутов не планируется, но остается риск новых атак войск рф на украинскую энергосистему. Она отметила, что теперь у украинских энергетиков больше знаний, к тому же у нас еще более качественная система ПВО.

"Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все же повреждения будут. Мы не планируем блекаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики", – резюмировала заместитель министра энергетики.

Ранее сообщалось, что Украина получила $2,3 млрд. на восстановление и защиту объектов энергетики.