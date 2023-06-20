Буданов: в Украине создается спецотряд бессмертных полководцев

14:00 20 июня Киев, Украина

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал фейки российской пропаганды о своей гибели.

Об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.

Буданов отметил, что сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих — Валерий Залужный, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа.
"Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет ночью приходить в сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить", — сказал он.
Слухи о гибели или тяжелом ранении Кирилла Буданова циркулируют в соцсетях с тех пор, как россияне нанесли очередной ракетный удар по Киеву 29 мая.