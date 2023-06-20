Буданов: в Украине создается спецотряд бессмертных полководцев

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал фейки российской пропаганды о своей гибели.
Об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.
Буданов отметил, что сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих — Валерий Залужный, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа.
Об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.
Буданов отметил, что сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих — Валерий Залужный, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа.
Слухи о гибели или тяжелом ранении Кирилла Буданова циркулируют в соцсетях с тех пор, как россияне нанесли очередной ракетный удар по Киеву 29 мая.
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