Британские звезды поддерживают украинский народ

08:52 11 Март Киев, Украина

Британский певец Том Оделл опубликовал тикток, где поддержал украинский тренд. Еще в начале войны украинцы начали выпускать тиктоки, где делятся счастливыми воспоминаниями. На фоне видео звучит лайв-версия популярного трека Another Love. Оделл опубликовал реакцию на один из тектоков в своем аккаунте.

«Я очень горжусь, что столько украинцев используют мою песню для создания видео, как это. Да здравствует Украина. Скоро я приеду и мы споем вместе», – написал певец.

Также Том выступит 12 марта вместе с нидерландским диджеем Армином ван Бюреном на концерте We are one в Бухаресте. Все средства от продажи билетов будут переданы в румынский "Красный Крест" для помощи эвакуированным украинцам.



Британский актер Бенедикт Камбербетч вышел с украинским флагом на церемонии вручения кинопремии Cinema Vanguard. Ранее актер поддержал украинцев в войне против России и охарактеризовал режим фашистов как идиотизм и преступление.