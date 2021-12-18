Британская бюджетная авиакомпания начнет полеты в Украину

Крупная британская авиакомпания EasyJet впервые появится в небе Украины, лоукостер начнет осуществлять авиаперевозки с октября 2020 года.
Согласно официальной информации авиационных властей Италии ENAC, авиакомпания уже получила права на полеты из Италии в Украину. Список маршрутов пока не указан, но уже есть информация, что компания сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов.
Права оформили 23 июля на австрийское подразделение EasyJet - EasyJet Europe Airline GmbH.
Ранее авиакомпания никогда не совершала полеты в Украину, а на постсоветском пространстве работала только на российском рынке до 2016 года.
Справка
EasyJet Airline Company Limited - лоукост-авиакомпания Великобритании, которая была основана в 1995 году. Сейчас она базируется в аэропорту Лондон Лутон.
EasyJet является одной из самых крупных бюджетных авиакомпаний Европы, выполняя внутренние и международные рейсы в более чем 30 странах по более чем 300 направлениям, среди которых основные: Лондон, Женева, Берлин, Ньюкасл, Орли, Базель, Бристоль и другие.
В декабре 2017 года руководство аэропорта "Львов" заявило о том, что ведутся переговоры с EasyJet о заходе лоукостера на украинский рынок, но это ни к чему не привело.
В конце марта 2020 года авиакомпания EasyJet прекратила все полеты на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и возобновила их только с 15 июня. Авиационные власти полностью либерализировали рынок полетов между Украиной и Италией в июле 2020 года.
Согласно официальной информации авиационных властей Италии ENAC, авиакомпания уже получила права на полеты из Италии в Украину. Список маршрутов пока не указан, но уже есть информация, что компания сможет выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов.
Права оформили 23 июля на австрийское подразделение EasyJet - EasyJet Europe Airline GmbH.
Ранее авиакомпания никогда не совершала полеты в Украину, а на постсоветском пространстве работала только на российском рынке до 2016 года.
Справка
EasyJet Airline Company Limited - лоукост-авиакомпания Великобритании, которая была основана в 1995 году. Сейчас она базируется в аэропорту Лондон Лутон.
EasyJet является одной из самых крупных бюджетных авиакомпаний Европы, выполняя внутренние и международные рейсы в более чем 30 странах по более чем 300 направлениям, среди которых основные: Лондон, Женева, Берлин, Ньюкасл, Орли, Базель, Бристоль и другие.
В декабре 2017 года руководство аэропорта "Львов" заявило о том, что ведутся переговоры с EasyJet о заходе лоукостера на украинский рынок, но это ни к чему не привело.
В конце марта 2020 года авиакомпания EasyJet прекратила все полеты на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и возобновила их только с 15 июня. Авиационные власти полностью либерализировали рынок полетов между Украиной и Италией в июле 2020 года.
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